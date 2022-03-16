16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor? - Son Dakika

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Son Dakika › Güncel › 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor? - Son Dakika