16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor? - Son Dakika

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı bulutlu