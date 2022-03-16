16 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

16 Mart 2022 Star Yayın Akışı

16.03.2022 06:42
16 Mart 2022 Star Yayın Akışı

16 Mart 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Arapsaçı

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Playmobil Filmi

22:00 Playmobil Filmi

23:45 Kaderimin Oyunu

YORUMLAR
500
Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 06:49:56. #1.11#
SON DAKİKA: 16 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement