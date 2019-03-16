16 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor19: 00 Beşiktaş - GöztepeGALATASARAY13: 00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının...

SPOR TOTO SÜPER LİG



13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor



16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa



16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor



19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor



19: 00 Beşiktaş - Göztepe



GALATASARAY



13: 00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak



Sarı-kırmızılılar, Bursa'ya gidecek



Takımın kentte karşılanışı



SPOR TOTO 1. LİG



13: 30 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep



13: 30 Birevim Elazığspor - Adana Demirspor



16: 00 Giresunspor - İstanbulspor



16: 00 Osmanlıspor - Hatayspor



TFF 2. Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.



AVRUPA'DAN FUTBOL



17: 30 Stuttgart - Hoffenheim (Ozan Kabak)



17: 30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı)



18: 00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)



A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI



13.30 Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile kura çekimine dördüncü torbadan dahil olacak.



VOLEYBOL



Sultanlar Ligi Çeyrek Final



15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)



17.30 Nilüfer Belediyespor - VakıfBank (Cengiz Göllü)



Kupa Volley



14: 00 İstanbul BBSK - Galatasaray



17: 00 Halkbank - Fenerbahçe



BASKETBOL



Tahincioğlu BSL



13: 00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom



15: 15 Pınar Karşıyaka - Banvit



17: 30 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol



17: 30 Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta



20: 00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi



KBSL



14: 00 Mersin BŞB - OGM Orman Gençlik



14: 00 Kırçiçeği Bodrum - Kayseri Basketbol SK

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'dan Milli Takım Göndermesi

Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter

Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor