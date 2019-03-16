Son Dakika Haberleri: 16 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

16 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor19: 00 Beşiktaş - GöztepeGALATASARAY13: 00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının...

16 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa

16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19: 00 Beşiktaş - Göztepe

GALATASARAY

13: 00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

Sarı-kırmızılılar, Bursa'ya gidecek

Takımın kentte karşılanışı

SPOR TOTO 1. LİG

13: 30 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep

13: 30 Birevim Elazığspor - Adana Demirspor

16: 00 Giresunspor - İstanbulspor

16: 00 Osmanlıspor - Hatayspor

TFF 2. Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17: 30 Stuttgart - Hoffenheim (Ozan Kabak)

17: 30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı)

18: 00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

13.30 Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile kura çekimine dördüncü torbadan dahil olacak.

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi Çeyrek Final

15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor - VakıfBank (Cengiz Göllü)

Kupa Volley

14: 00 İstanbul BBSK - Galatasaray

17: 00 Halkbank - Fenerbahçe

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

13: 00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

15: 15 Pınar Karşıyaka - Banvit

17: 30 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol

17: 30 Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta

20: 00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi

KBSL

14: 00 Mersin BŞB  - OGM Orman Gençlik

14: 00 Kırçiçeği Bodrum - Kayseri Basketbol SK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Atiker Konyaspor, Spor
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