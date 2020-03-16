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16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
6 saat önce
Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana DemirsporBEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
SÜPER LİG
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Altınordu
- Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Eskişehirspor
- Adana
Demirspor
BEŞİKTAŞ
11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
Takım izinli
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta
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