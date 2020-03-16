16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana DemirsporBEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ

11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

Takım izinli

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta


Eskişehirspor, Antalyaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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