16 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:25 Bizim Hikaye 00:30 Son Durak 01:30 Evde Biz Bize 02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 03:55 Bir Zamanlar Çukurova 04:15 Kuruluş Osman 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Windstorm 3 12:10 Jumanji: Vahşi Orman 13:00 Gün Ortası 14:00 Evde Biz Bize 14:25 Kardeş Payı 15:40 Kuruluş Osman 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar 21:00 Jumanji: Vahşi Orman 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 2012 23:15 Kardeş Payı 23:20 Kim Milyoner Olmak İster? 23:50 Bizim Hikaye

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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