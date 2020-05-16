16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Beyaz Show 02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:45 Gelinim Mutfakta 13:45 Macera Avcıları Hindistan'da 15:45 Çarkıfelek 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Tarzan Efsanesi 20:15 Arka Sokaklar 22:30 Tarzan Efsanesi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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