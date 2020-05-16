16 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
00:40 İtalya Kupası Özetler
00:50 Fenerbahçe Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Andorra - Türkiye
01:00 Türkiye - Moldova
02:40 Takvim Yaprakları
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:00 Fransa - Belçika
04:25 Spor Kitaplığı
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Bulgaristan - İtalya
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Spor Kitaplığı
06:45 Liverpool - Manchester City
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hollanda - Brezilya
08:25 Hava Durumu
08:30 Salto
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:00 Orhan Ayhan'la
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Fransa - Portekiz
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Belçika
11:40 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Bulgaristan - İtalya
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:40 La Liga Goller
15:55 Takvim Yaprakları
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 Andorra - Türkiye
16:00 Trabzonspor - Antalyaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 İtalya Kupası Özetler
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Galatasaray - Kayserispor
21:15 Almanya Bundesliga Özetler
21:35 Lig Hatırası 89 - 90
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - Portekiz
23:00 Liverpool - Manchester City