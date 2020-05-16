16 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Beşiktaş Goller 00:40 İtalya Kupası Özetler 00:50 Fenerbahçe Goller 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 Andorra - Türkiye 01:00 Türkiye - Moldova 02:40 Takvim Yaprakları 02:40 2018 Dünya Kupası Özetler 03:00 Fransa - Belçika 04:25 Spor Kitaplığı 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 05:00 Bulgaristan - İtalya 06:10 Süper Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:40 Spor Kitaplığı 06:45 Liverpool - Manchester City 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hollanda - Brezilya 08:25 Hava Durumu 08:30 Salto 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:00 Orhan Ayhan'la 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Fransa - Portekiz 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Fransa - Belçika 11:40 La Liga Goller 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Bulgaristan - İtalya 12:55 Kamu Spotu Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 89 - 90 15:25 Süper Lig Özetler 15:40 La Liga Goller 15:55 Takvim Yaprakları 15:55 Kamu Spotu Evde Spor 16:00 Andorra - Türkiye 16:00 Trabzonspor - Antalyaspor 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 18:40 2018 Dünya Kupası Özetler 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Bundesliga 19:45 İtalya Kupası Özetler 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Galatasaray - Kayserispor 21:15 Almanya Bundesliga Özetler 21:35 Lig Hatırası 89 - 90 22:00 Spor Akşamı 22:55 Kamu Spotu Evde Spor 23:00 Fransa - Portekiz 23:00 Liverpool - Manchester City

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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