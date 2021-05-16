16 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Hokkabaz

03:00 Yola Geldik

04:30 Güzel Köylü

07:00 Medcezir

08:15 Cocomelon

09:30 Menajerimi Ara

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Hokkabaz

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet