Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hokkabaz
03:00 Yola Geldik
04:30 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
08:15 Cocomelon
09:30 Menajerimi Ara
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hokkabaz
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika