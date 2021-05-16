16 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çocuklar Duymasın

03:45 Çok Gezenti

05:00 Rehber

06:00 İkizler Memo-Can

08:45 Kavak Yelleri

10:30 Eyvah Karım

12:45 Çok Gezenti

14:15 Rehber

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Bir Nefes Yeter

23:45 Kanıt