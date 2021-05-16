16 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Cebimdeki Yabancı

02:15 Cebimdeki Yabancı

03:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

16:15 Şaşkın Damat

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Nasipse Olur