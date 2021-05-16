Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Cebimdeki Yabancı
02:15 Cebimdeki Yabancı
03:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tatlı Dillim
16:15 Şaşkın Damat
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Nasipse Olur
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika