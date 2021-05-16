Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Teknik Analiz
12:10 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:20 Takvim Yaprakları
15:25 Hava Durumu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Bülteni
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Hedef Süper Lig
19:55 Altay - İstanbulspor
22:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika