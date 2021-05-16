16 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Teknik Analiz

12:10 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Hafta Sonu

15:20 Takvim Yaprakları

15:25 Hava Durumu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Spor Bülteni

18:50 Takvim Yaprakları

19:00 Hedef Süper Lig

19:55 Altay - İstanbulspor

22:00 Stadyum