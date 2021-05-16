Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Şampiyonlar
03:45 İyilik Hikayeleri
04:30 Dinle Neyden
06:05 Elimi Bırakma
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:15 Gönül Dağı
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika