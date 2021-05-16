16 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı
16.05.2021 06:43
16 Mayıs 2021 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Dizi
03:00 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 On Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Salur Kazan
13:15 Kırmızı Oda
16:30 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Son Dakika Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek