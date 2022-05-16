Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Camdaki Kız
02:45 Kader Bağları
04:30 Arda ile Omuz Omuza
04:45 5N 1K
05:30 Yabancı Damat
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Kabus
22:15 Çember: Kabus
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika