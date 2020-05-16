16 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

Selim Soydan: Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan

"Eğer maçlar uzun müddet böylesine seyircisiz oynanırsa çok büyük ziyan görüyorum"

"Futbolcular sahaya seyircisiz çıktığında zevk almaz"

Milli basketbolcu ve voleybolculardan 19 Mayıs mesajları

Huzur , sağlık güven ve mutluluk diliyorum

Merve Aydın : 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Ada Germen: Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz

Emre Batur : Genç kardeşlerimizin ve tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum

Bahar Çağlar: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun