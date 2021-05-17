İSTANBUL-"16 MAYIS İLK ADIM" SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği günün anısına, Galata Rıhtımı'nda Milli Mücadele'nin dönüm noktalarının fotoğraflarına yer verilen "16 Mayıs İlk Adım" sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı Erzurum Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne, Büyük Millet Meclisi'nin açılışından Büyük Taarruz'a kadar birçok tarihi güne yer verilen sergide; Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve milli mücadele komutanlarının fotoğrafları sergileniyor.

16 MAYIS'I HER YIL ANACAĞIZ

Serginin açılışında Galata Rıhtımı'nın önemine değinen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Atatürk, 1927 yılında İstanbul'a geldiğinde gazeteciler kendisine ne hissettiğini sordular. Atatürk, 'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' cevabını verdi. Biz bu sergiyle hem ilk adımı anmak hem de Atatürk'ün hatıralarını yad etmek istiyoruz? dedi.

16 Mayıs gününü her yıl anmaya devam edeceklerini belirten Yıldız, bugüne özel çizilmiş bir resmi de ziyaretçilerin dikkatine sundu. Atatürk'ün Galata Kulesi önünde ve Bandırma Vapuru'nun güvertesinde resmedildiği kare ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.