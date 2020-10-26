16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A., idaresindeki 67 ABR 647 plakalı Fıat marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 metre yükseklikten sanayi sitesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araçta hasar gördü. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK