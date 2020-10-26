16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı - Son Dakika

16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı

26.10.2020 11:07
16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A., idaresindeki 67 ABR 647 plakalı Fıat marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 metre yükseklikten sanayi sitesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araçta hasar gördü. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı
16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı

Zonguldak, Kozlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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