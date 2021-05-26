16 milyar dolarlık vegan pazarına Türkler de girdi - Son Dakika

16 milyar dolarlık vegan pazarına Türkler de girdi

26.05.2021 13:42
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Dünyada 16 milyar dolar büyüklüğe ulaşan vegan gıda pazarına Türkler de adım attı.

Dünyada 16 milyar dolar büyüklüğe ulaşan vegan gıda pazarına Türkler de adım attı. Kurutulmuş sebze üretimi konusunda Türkiye'de önemli şirketlerden biri olan AVOD Gıda, ABD'ye vegan ürün ihracatını gerçekleştirdi.

Dünyada vegan pazarı hızlı büyümeye devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu'dan vegan ürünlere ciddi talep var. Türk gıda şirketleri de bu talebe kayıtsız kalmıyor. Türkiye'nin en büyük kurutulmuş gıda üreticisi ve ihracatçılarından biri olan AVOD Gıda, ABD'ye vegan ürün ihraç etti. AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 yıldır vegan ürünler konusunda Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Ürünlerimiz piyasaya sunmak için hazır halde. Bunların içerisinde vegan hamburger, vegan Wrap var, görüntüsü et muadili bonfileye benzeyen sebze içerikli başka bir ürünümüz var. Vegan ürünler dünyada 15-16 milyar dolarlık bir pazar sahibine sahip, 2025 yılında 25-26 milyar dolarlara geleceği hesaplanıyor. Bu pazara hakim olmak için erken adım attık. ABD'ye ihracatımızı gerçekleştirdik. Hedefimiz Türk vegan ürünlerini tüm dünyaya yaymak" dedi.

"Katma değerli ihracat önemli"

Dünyada katma değerli ürün üretip satmanın artık olmazsa olmaz hale geldiğini belirten Torbaoğlu, "Türkiye 150 milyon dolarlık kurutulmuş domates ihracatı ile dünyada en önemli pazarlardan biri haline geldi. Bu pozisyonda bizim şirketimizin de büyük katkısı oldu. Sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Japonya, Brezilya ve bazı Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.

İtalya'yı geçtik

Kurutulmuş sebze üretimi ve ticareti konusunda İtalya ile Türkiye'nin lider pozisyonda olduğunu aktaran Torbaoğlu, "Miktar bazında İtalya'nın önündeyiz. Cirosal anlamda ikinci sırada yer alıyoruz. Yakın zamanda İtalya'yı da geçeceğimizi düşünüyorum. Türkiye gıda mühendisliği, gıda mühendisliği fakültesi sayıları, gıda teknikeri sayısı ve ziraat mühendisi sayısı olarak dünyada rakipsiz. Ülkemiz son 10 senede yapmış olduğu yatırımlarla, sektöre giren eğitimli sermayedarlarla ve bu konuda bilgi sahibi insanlarla çok büyük mesafe kat etti. Bugün İtalya, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerle rekabet ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

16 milyar dolarlık vegan pazarına Türkler de girdi
16 milyar dolarlık vegan pazarına Türkler de girdi

Avrupa Birliği, Türkiye, İtalya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 16 milyar dolarlık vegan pazarına Türkler de girdi - Son Dakika Ekonomi


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