16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi - Son Dakika
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16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi

30.03.2022 15:11

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçiren Recep (26) ve Emre (27) Gezek kardeşleri yakalayan polislere başarı belgesi verdi.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçiren Recep (26) ve Emre (27) Gezek kardeşleri yakalayan polislere başarı belgesi verdi.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 Mart akşamı rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin aracında arama yaptı. Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi. Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.

Vali Zülkif Dağlı, makamında ağırladığı komiser yardımcıları Merter Ertaş, Yakup Dülger, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurunlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'na başarı belgesi verdi.

16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi - Son Dakika


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