16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi - Son Dakika

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SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçiren Recep (26) ve Emre (27) Gezek kardeşleri yakalayan polislere başarı belgesi verdi.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 Mart akşamı rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin aracında arama yaptı. Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi. Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.