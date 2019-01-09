Son Dakika Haberleri: "16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim"

"16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim"

22 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir için de iyi şeyler düşünüyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:25 

Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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