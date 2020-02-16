16'ncı Avrupa Kadınlar Tilavet Yarışması Almanya?da düzenlendi

İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Kadınlar Teşkilatı, 16'ncı Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışmasını Almanya 'nın Ludwigshafen şehrinde düzenledi. Friedrich-Ebert Salonunda yapılan yarışmayı Avrupa 'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin 500 misafir takip etti.Yarışma sonunda Almanya'nın Schwaben bölgesinden, Melda Hatice Öztürk ve Württemberg bölgesinden Rabia Arslan birinciliği paylaştı. Ruhr-A Bölgesinden Nida Çalışkan ikinci, Doğu Fransa 'dan Betül Yalçın üçüncü, Hamburg'dan Esra Sultan Dokur dördüncü oldu. Yarışmanın küçükler kategorisinde ise Württemberg'den Rabia Arslan birinci, Viyana 'dan Medine Araz ikinci, Kuzey Hollanda 'dan Fadime Rana Bekdaş üçüncü, Kuzey Hessen 'den Sümeyye Kuş dördüncü oldu.

10 GENÇ KIZA HAFIZLIK TACI TAKILDI

Programda hafızlığını başarıyla tamamlayan 10 genç kıza yapılan törenle 'hafızlık tacı' takıldı. Programın açılış Kur'an-ı Kerim tilavetini 15'inci Tilavet Yarışması birincisi Ayşenur Şaplak yaptı.

Programda konuşma yapan İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, Kur'an'dan aldığımız aşkla, Peygamberimiz ve peygamberlerimizden aldığımız örneklikle biz de buraları, ikinci vatan edindiğimiz toprakları inşa edeceğiz. Nasıl mı inşa edeceğiz Öyle Müslümanlar olacağız ki, Alman, Fransız, Hollandalı, Danimarkalı komşumuz, iş arkadaşımız, okulda çocuklarımızın arkadaşları ve ebeveynleri, sokaktaki insan, biz Müslümanları tanıyoruz, onlardan ancak ve ancak güzellikler intişar eder, hiçbir kötülük gelmez. Onlar iyi insanlardır. Doğrunun ve güzelin yanındadırlar diyecekler dedi.

Programın birim sorumlusu Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Şeker Yalınkılıç, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, 'Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara ve tüm insanlığa hitap eder. İnsandan okunmayı ve anlaşılmayı beklemektedir. Temel amacı insanlığa yolun doğrusunu göstermek hakikatin anlamını, huzurun kaynağını öğretmektir. İnsanın bu alemde hedefsiz, gayesiz, başıboş yaratılmadığını bildirmek, ebedi hayatı kazanmanın yolunu göstermek için gönderilmiştir' ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN, JAPONYA'DAN TELEKONFERANSLA SALONA HİTAB ETTİ

Programa Japonya 'da bulunan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün görüntülü bağlantı ile katılarak katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. IGMG Genel Başkan Danışmanı Muhammed Turhan da yaptığı konuşmada Kalbe giren her şey değerlidir. Kalbe Kur'an girince insanın değişimi, dönüşümü başlar dedi.

Görüntü Dökümü

-Ludwigshafen kentindeki Friedrich-Ebert Salonunda yapılan Tilavet yarışmasından görüntüler

-Handan Yazıcı'nın konuşması

-Nermin Şeker Yalınkılıç'ın konuşması

- Ngörludwiegshafen