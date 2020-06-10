16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
M4 kara yolunda icra edilen Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
M4 kara yolunda icra edilen Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:48 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi - Son Dakika
Son Dakika Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı