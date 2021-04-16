Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Avrupa Ligi
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 beUnited
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Gamer
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Sanal Direktör
15:00 Süper Lig
16:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor
16:45 Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor
18:00 Süper Lig
19:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
21:00 Süper Lig
23:00 beUnited
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika