Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Başlama Vuruşu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:25 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Pla
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika