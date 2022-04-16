Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Judo Show
01:00 Snooker: Turkish Masters
02:30 Türkiye Bisiklet Turu
03:15 Bisiklet: Sicilya Turu
04:00 Snooker: Turkish Masters
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:00 Bisiklet: Sicilya Turu
08:00 Snooker: Turkish Masters
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
10:15 Bisiklet: Sicilya Turu
11:00 Snooker: Turkish Masters
12:00 Türkiye Bisiklet Turu
13:00 Türkiye Bisiklet Turu
14:50 Bisiklet: Sicilya Turu
16:30 Türkiye Bisiklet Turu
17:30 Bisiklet: Sicilya Turu
18:30 Haberler
18:35 Snooker Dünya Şampiyonası
20:30 Haberler
20:35 Triatlon
22:00 Türkiye Bisiklet Turu
23:30 Bisiklet: Sicilya Turu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika