Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:25 Ankara Keçiörengücü - Altaş Denizlispor
16:30 Spor Bülteni
16:55 Tuzlaspor A.Ş. - Gençlerbirliği
19:00 Spor Merkezi
20:25 İstanbulspor A.Ş - Bursaspor
22:30 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika