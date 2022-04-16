Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kasaba Doktoru
01:45 Kara Tahta
03:00 Sahur Bereketi
05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:00 Ramazan Günlüğü
06:30 Kalk Gidelim
09:45 Kuşlarla Yolculuk
10:15 Kasaba Doktoru
13:05 Kara Tahta
16:15 Ramazan Günlüğü
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:05 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika