16 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 16 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

58 dakika önce

16 Ocak 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hayaletin İntikamı

02:00 Hayaletin İntikamı

03:45 Gelinim Mutfakta

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:15 Zalim İstanbul

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütünün 'Al Paçino'su, 4 yılda 69 bin liralık prezervatif satın almış
İran'da rejime tepki gösteren spikerler, görevlerinden ayrıldı İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı

Son Dakika Haberleri
07:05 İyi bir gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika Haber
06:57 Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 07:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]