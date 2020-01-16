16 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
02:45 Spor Artı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Almanya Bundesliga Özetler
05:55 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 Spor Akşamı
18:30 Spor Merkezi
20:30 Spor Ana Haber
21:00 Transfer Gündemi
23:10 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Parma - Roma
23:10 Parma - Roma