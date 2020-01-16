16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

59 dakika önce

16 Ocak 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı, System.String[]

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

05:15 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

06:45 8'de Sağlık

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

23:15 Eser Yenenler Show

Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütünün 'Al Paçino'su, 4 yılda 69 bin liralık prezervatif satın almış
İran'da rejime tepki gösteren spikerler, görevlerinden ayrıldı İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı

Son Dakika Haberleri
07:05 İyi bir gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika Haber
06:57 Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:46 16 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 07:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]