Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Teknik
00:00 Sanal Direktör
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 1. Lig
04:30 Sanal Direktör
05:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 Süper Lig Maç Özetleri
07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
11:00 Sanal Direktör
11:00 beIN Teknik
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Gamer
13:00 Süper Lig Kısa Özet
13:00 Maç Başlıyor
13:30 İH Konyaspor - Göztepe
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 İH Konyaspor - Göztepe
15:00 1. Lig
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
17:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
17:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
19:45 Devre Arası
20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
20:00 Gençlerbirliği - Karagümrük
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika