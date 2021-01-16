16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

16.01.2021 06:42
16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Teknik

00:00 Sanal Direktör

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Sanal Direktör

05:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

11:00 Sanal Direktör

11:00 beIN Teknik

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Gamer

13:00 Süper Lig Kısa Özet

13:00 Maç Başlıyor

13:30 İH Konyaspor - Göztepe

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 İH Konyaspor - Göztepe

15:00 1. Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

17:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

19:45 Devre Arası

20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

20:00 Gençlerbirliği - Karagümrük

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

23:30 Gamer

16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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