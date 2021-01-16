16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

16.01.2021 06:42
16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı, System.String[]

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Gece Görüşü

05:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:30 A'dan Z'ye

09:00 Haber

09:40 Çalışan Türkiye

10:00 Haber

10:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

11:00 Haber

12:00 Haber

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

13:00 Haber

14:00 Haber

14:00 Bugün

14:40 Baştan Sona Sağlık

15:00 Haber

15:00 Bugün

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

18:00 5N1K

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Akıl Çemberi

16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

CNN Türk, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika


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