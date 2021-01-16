16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
16.01.2021 06:42
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Görüşü
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:30 A'dan Z'ye
09:00 Haber
09:40 Çalışan Türkiye
10:00 Haber
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
11:00 Haber
12:00 Haber
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:00 Bugün
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
18:00 5N1K
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Akıl Çemberi
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