16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

16.01.2021 06:42
16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 Spor Artı

02:00 Atalanta - Cagliari

03:45 TFF 1. Lig Goller

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Başlama Vuruşu

05:40 Bundesliga

06:25 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:45 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:50 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Bülteni

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Spor Bülteni

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:00 Spor Akşamı

20:45 Stadyum

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Hava Durumu, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG itirafı: PKK'nın alt koludur Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi
2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü 2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü         
00:54
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı         
22:57
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu         
21:57
Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı         
21:24
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 07:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei