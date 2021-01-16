Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Spor Artı
02:00 Atalanta - Cagliari
03:45 TFF 1. Lig Goller
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Başlama Vuruşu
05:40 Bundesliga
06:25 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:45 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika