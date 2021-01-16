16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Çelik Adam-Superman 00:30 Vizontele Tuuba 02:20 Türkan Hanım'ın Konağı 02:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 05:20 Shrek 3 05:40 Seksenler 06:35 Acemi Anneler 06:55 Böyle Bitmesin 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 09:25 Yedi Numara 10:20 Tozkoparan İskender 11:00 Kalk Gidelim 11:30 Acemi Anneler Stüdyo 13:00 Tövbeler Olsun 13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 15:55 Acemi Anneler 15:55 Uyanış: Büyük Selçuklu 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Gönül Dağı

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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