16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 01:07 Survivor Ekstra 02:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 02:30 Doya Doya Moda 03:00 Doya Doya Moda 04:30 Survivor Panorama 06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:15 Çook Yaşa 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 09:30 Doğduğun Ev Kaderindir 09:45 Masterchef Türkiye 2020 12:30 Kırmızı Oda 13:00 Oynat Bakalım 13:45 Doya Doya Moda 15:30 Kayhan 15:45 Kırmızı Oda 17:45 Survivor Panorama 20:00 Kırmızı Oda 20:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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