Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
01:07 Survivor Ekstra
02:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Masterchef Türkiye 2020
12:30 Kırmızı Oda
13:00 Oynat Bakalım
13:45 Doya Doya Moda
15:30 Kayhan
15:45 Kırmızı Oda
17:45 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
20:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika