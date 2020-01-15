16 Ocak Basın Onur Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16 Ocak Basın Onur Günü - Son Dakika

16 Ocak Basın Onur Günü

6 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, tüm gazetecilerin, Türk basın tarihinde yeri ve önemi tartışılmayan 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılanları rahmet, minnet ve şükranla andıklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Karanlık günler geride kalmış, Kurtuluş Savaşı büyük fedakarlıklarla kazanılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halk ile görüşmek, düşünce ve eğilimlerini almak, incelemelerde bulunmak üzere İzmit Basın Toplantısını da kapsayan batı Anadolu gezisine çıkmıştır. 16 Ocak 1923 Salı günü Arifiye'de bir konuşma yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı gün İzmit'e gelerek, İzmit Kasrı'nda 6 saat süren bu tarihi basın toplantısını gerçekleştirmiştir. Basın tarihinde önemli bir yere sahip olan bu toplantıda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurma fikrini ilk kez burada dile getirmiş, cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerini basın ile paylaşmış ve cumhuriyetin kurulmasında Türk basınına önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiş ve ülkemiz medeni dünyada yerini almıştır."

Aksoy, ileriyi görebilme, her zaman isabetli kararlar verebilme ve güçlü bir sorumluluk anlayışı gibi özelliklere sahip olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha o yıllarda basının önemli bir güç olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bu günde demokrasi ve cumhuriyetin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.

İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yürüten yerel ve ulusal basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, Basın Onur Günü'nüzü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyor, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı

Mustafa Kemal Atatürk, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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