Son Dakika Haberleri: 16 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

16 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

2 saat önce

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor BaltokTürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.

16 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor

20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

11.00 Akhisarspor maçının hazırlıkları basına kapalı idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Ümraniyespor maçının çalışmaları sürecek.

10.00 CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret edecek.

21.45 Ali Koç, 'Camiaya Sesleniş' programında konuşucak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

19.00 BC Nizhny Novgorod - Banvit

Kadınlar Euroleague

19.30 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

17.30 Halkbank - Zenit Kazan

Erkekler Challenge Cup

23.00 SC Portugal Lisboa - Maliye Piyango

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları

17.00 VakıfBank - Beşiktaş

17.30 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları

18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.

19.00 Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.30 Halkbank - Eczacıbaşı VitrA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:36 Kaynak: DHA

Spor
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