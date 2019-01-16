16 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor BaltokTürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak
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