16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

FENERBAHÇEŞike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

FENERBAHÇE

Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

Sarı lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona


Malcolm Thomas, Silivri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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