16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

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