16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

17.05.2022 21:57
16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 2-15 Mayıs tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu olayında 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 760 bin 443 kök kenevir bitkisi, 23 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 73 gram kubar esrar, 740 adet kaçak sigara, 1 adet deri üzerinde yazılmış İncil ve metal sanduka ele geçirildi. - SAMSUN

16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı
16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı
16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli
Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: 16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement