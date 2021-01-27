16 otel arsası için Tapu İptal davası açıldı - Son Dakika

16 otel arsası için Tapu İptal davası açıldı

27.01.2021 10:29
16 otel arsası için Tapu İptal davası açıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaklaşık 10 yıl önce satışa çıkan ve yatırımcılar tarafından satın alınan Erciyes'teki otel yerlerine yatırımlarını yapmayanlarla ilgili tapu iptal davası açtıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaklaşık 10 yıl önce satışa çıkan ve yatırımcılar tarafından satın alınan Erciyes'teki otel yerlerine yatırımlarını yapmayanlarla ilgili tapu iptal davası açtıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamasında 22 ayrı otel yerinin satışından sonra 6 yatırımcının taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek "Bizim Erciyes'te konaklama yerlerine ihtiyacımız var "dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yapığı açıklamasında " Erciyes'te 10 yıl önce yapılan ihalede otel yeri satın alan ve bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili iptal davası açtık. Mahkemenin neticesine göre paralarını iade edeceğiz. Bizim amacımız Erciyes'te üzüm yemek bağcı dövmek değil. Bizim amacımız yatırımcıyı çekmek. Şimdi Erciyes'te yeterince yatak sayısına ulaştığında Erciyes bir anlam kazanır. Buna göre de turist ağırlarız. Evet, 25 dakikada belki şehir içerisinden Erciyes'e çıkılmakta ancak rahatlık açısından bunun olması gerekir. Yukarıda yerimiz ola ola 22 adet otel yerinin satışının gerçekleştirilmiş olmasına karşın 6 adedinin hayata geçmiş olması gülünç. Halbuki bu 10 yıl önce satıldıysa bu hizmetin şimdiye kadar getirilmiş olması gerekirdi. Bunu alayım benim param var. Nasılsa yaparız. Bu olmaz. Bizim burada konaklama yerlerine ihtiyacımız var. Makul rakama alındı bir de orası" dedi.

Başkan Büyükkılıç dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yatırımcı çekebilmek adına her türlü kolaylığı gösterdiğinin altını çizerek "O dönemde Mehmet Özhaseki Bakanım yatırımcıları çekmek için bedava tahsis edeyim dedi. Yatırımcılar tapu alabilirsek buraya kredi çekebileceklerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine yardımcı olunmak amacıyla tapular verildi. Bunun üzerine aldığınız yerlerle ilgili üzerinden geçen 7-8 yılı aşkın süredir inşaatlarınızı yapmamanız veya tamamlamanız da bir iyi niyet görmeyiz. Tapu iptal davası açtık. Yatırımcı da ya sorumluluğunu yerine getirecek. ya da geri verecek. Kazanır kazanamayız onu bilmiyorum. Amacımız dava kazanmak veya kaybetmek yatırımcının elinden arsaları geri almak değil. Amacımız motive etmek gayrete düşürmek. Halihazırda yatırımlarını yapanlar davadan korkanlar değil Erciyes'in geleceğini görerek yatırım yapanlar" diye konuştu.

Erciyes'te bulunan ve geçtiğimiz ay içerisinde ihaleye çıkılan dükkan yerleri ile ilgili olarak da ihaleyi alan şirketin sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ihalenin iptal olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamasında "Erciyes'te dükkanlarla ilgili ihaleye çıktık. Ancak geçici teminatı yatırıp ihale giren ve ihaleyi alan şirket  şartnamede olan sorumluluklarını yerine getiremediler. 2 yılı peşin ve yüzde 6 teminat var şartname içerisinde. Toplam 10 milyon nakit 3 milyon teminat verilmesinin dün son günüydü. Genel sekreterim saat 16.15'de yatırılmadığının bilgisini verdi. Süre tanıma şansımız yok. İhale şartnamesine uyulmadığı zaman olmaz. İhaleye giren şirket ihalenin şartlarını yerine getirmesi gerek. Ama bunlar maalesef yerine getirilemedi. Tekrar ihaleye çıkacağız" dedi.

16 otel arsası için Tapu İptal davası açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Yatırımcı, Erciyes, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin 16 otel arsası için Tapu İptal davası açıldı - Son Dakika Magazin


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