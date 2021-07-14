Üye Girişi
16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı - Son Dakika

16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:56
16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donatıyor.

İnegöl Belediyesi, çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donatıyor. Başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 16 park 53 güvenlik kamerasıyla 7/24 gözetim altına alındı. Son olarak Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan çocuk oyun alanı 4 güvenlik kamerası ve bir kayıt cihazıyla devreye alındı.

İnegöl Belediyesi'nin "Akıllı Şehir İnegöl" uygulamasının önemli adımlarından birini olan "Güvenli Park Projesi" farklı bölgelerde uygulanmaya devam ediyor. Parkların teknolojik yetkinlik ile donatılmasıyla 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi sayesinde vandalizmin önüne geçebilmeyi, çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri ve park ile yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Güvenli Park Projesi, son olarak Yeniceköy Mahallesi'nde 430. Sokakta bulunan çocuk oyun alanında hayata geçirildi.

Daha önce yapılan uygulamalarla 15 parkta hayat bulan proje, Yeniceköy Mahallesi 430. Sokaktaki parkta yapılan uygulamayla 16'ya yükseldi. 7/24 kamera sistemi ile güvenli hale getirilen parklar, çocuklar için ideal oyun ortamı haline geldi. Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan yapılan uygulamada sistem 4 güvenlik kamerası ve 1 kayıt cihazı ile devreye alındı. Kayıt cihazı 10 gün süreyle bilgileri saklarken, çalışmanın yaklaşık maliyeti ise 10 bin TL.

Güvenli Park uygulaması kapsamında şu ana kadar toplamda 16 parkta 53 güvenlik kamerası kurulurken, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger bugün beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan parkta incelemelerde bulundu. Çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunulurken, İnegöl Belediyesi'nin hedefinin de ilçedeki tüm parkları güvenli hale getirmek olduğu ifade edildi. - BURSA

16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı
16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl Belediyesi, oyunlar, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz 17:42 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim 17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok 16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor 16:33 Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:56 Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda yaşanan sistem arızası Twitter'ı salladı! Dakikalar içinde yüzlerce tweet atıldı
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
16:48 Aşılamada yeni rekor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
16:41 Bomba ihbarı havalimanını karıştırdı! Arjantinli yıldız futbolcu korku dolu anlar yaşadı
16:09 Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu         
17:38
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı         
17:08
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı         
16:38
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı         
15:45
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar         
13:15
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 17:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement