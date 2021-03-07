16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu

07.03.2021 18:32

Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden 3 bin 500 sporseverin katılımı ile bu sabah Antalya'da gerçekleşti.

Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden 3 bin 500 sporseverin katılımı ile bu sabah Antalya'da gerçekleşti. Erkekler maratonunda Mohamed Rasheed, kadınlarda ise Marina Fidler birinci oldu.

Bu yıl 16. düzenlenen Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporseverin katılımı ile turizmin başkenti Antalya'da gerçekleşti. Sabah saat 8.45'de Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan koşu maratonu, önceden belirlenen güzergahlar üzerinden devam ederek tekrar Cam Piramit önünde son buldu. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılan koşuda, sporcuların kendilerini rahat hissetmesi için başlangıç alanından 50 metre ileriye maskelerini atmaları için kutular konuldu. Koşuya, 3 bin 500 sporseverin yanında sivil toplum kuruluşları, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen katıldı.

"DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU"

Antalya'da düzenlenen maratonda dereceye girenler belli oldu. Erkekler maratonunda 2 saat 37 dakika 9 saniye ile Mohamed Rasheed birinci, 2 saat 37 dakika 59 saniye ile Ahmet Bayram ikinci, 2 saat 41 dakika 8 saniye ile Murat Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise 3 saat 19 dakika 3 saniye ile Marina Fidler birinci, 3 saat 30 dakika 35 saniye ile Emel Pinhas ikinci, 3 saat 43 dakika 20 saniye ile Tetiana Grebinnyk üçüncü oldu. Yarı maraton erkeklerde Üzeyir Söylemez birinciliği, Artem Popov ikinciliği, Ayan Beinsenbayev ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar yarı maratonda ise Veronika Kalanshnikova birinci, Serpil Budak ikinci, Kübra Gültekin Yıldız üçüncü oldu.

Yarışın 10 kilometre kadınlar yarışında ise Elif Dağdelen birinciliği, Yuliya Yelistratova ikinciliği, Anna Lina üçüncülüğü kazandı. Erkeklerde ise Vitali Varatsov birinci, Vincheslav Vasilev ikinci, Andrey Alypov üçüncü oldu. Tekerlekli sandalye kadınlarda Hamide Doğangün birinci olurken, erkeklerde ise Ömer Cantay birinciliği kazandı.

(Elifnaz Altürk - Ejder Benteşen/İHA)

16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu
16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu
16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu
16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu
16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Antalya, Marina, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 16. Runatolia maratonunda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika Spor


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