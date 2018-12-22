16 Saat Kaynadı ! İlikli Kelle Paça Çorbası (Çorba Değil Şifa! Paçacı Hüsnü Bursa)
5 saat önce
Bursa'daki Paçacı Hüsnü ve 16 saat kaynayan ilikli kelle paça çorbaları. Tek kelimeyle efsane...
Bursa
'daki Paçacı Hüsnü ve 16 saat kaynayan ilikli kelle paça çorbaları. Tek kelimeyle efsane...
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:20 Kaynak: Youtube
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