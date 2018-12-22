Son Dakika Haberleri: 16 Saat Kaynadı ! İlikli Kelle Paça Çorbası (Çorba Değil Şifa! Paçacı Hüsnü Bursa)

16 Saat Kaynadı ! İlikli Kelle Paça Çorbası (Çorba Değil Şifa! Paçacı Hüsnü Bursa)

5 saat önce

Bursa'daki Paçacı Hüsnü ve 16 saat kaynayan ilikli kelle paça çorbaları. Tek kelimeyle efsane...

Bursa'daki Paçacı Hüsnü ve 16 saat kaynayan ilikli kelle paça çorbaları. Tek kelimeyle efsane...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:20 Kaynak: Youtube

Bursa, Genel
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