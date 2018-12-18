Son Dakika Haberleri: 16 Saatlik Bebeğe Ameliyatla Yemek Borusu Takıldı

16 Saatlik Bebeğe Ameliyatla Yemek Borusu Takıldı

47 dakika önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yemek borusu olmadan doğan 16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı.

16 Saatlik Bebeğe Ameliyatla Yemek Borusu Takıldı, System.String[]
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yemek borusu olmadan doğan 16 saatlik bebeğe ameliyatla yemek borusu takıldı.

Elazığ'da özel bir hastanede dünyaya gelen, yapılan tetkiklerinde yemek borusu (özefagus) olmadığı saptanan 2 kilogram ağırlığındaki kız bebek Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebek, Çocuk Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Fikret Ersöz ve Op. Dr. Alpaslan Hanbeyoğlu tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonla, yeni yemek borusu takılan ve nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısı ayrılan bebek, ameliyattan 8 gün sonra ağızdan beslenmeye başladı.

Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta hizmete açılan hastanenin kaliteli sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda hastanelerine sevk edilen bebeğe yemek borusu takıldığını dile getiren Öztürk, "Hastanemizde bu alanda yapılan ilk ameliyat." dedi.

"Bu durum 4-5 bin doğumda bir görülür"

Op. Dr. Ersöz, kız bebeği doğumdan 16 saat sonra ameliyata aldıklarını belirterek, ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı.

"Hastamız 8'inci günde ağızdan beslenmeye başladı." diyen Ersöz, bebeğin şu anda herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.

Ersöz, "Bebek anne karnındayken bebeğin yemek borusunda oluşan doğumsal bir kusur. 4-5 bin doğumda bir görülür." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'nın Doktorundan Açıklama: Şu An Bilinci Açık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki Sezon Avrupa'ya Gidemeyebiliriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal'la İlgili Sözlerimde Hata Yaptım Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:53:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Saatlik Bebeğe Ameliyatla Yemek Borusu Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]