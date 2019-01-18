16 saatte bir şirket iflas etti 4 dakikada bir yönetici değişti
20 dakika önce
Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirketin kurulduğunu, yine 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi.
Crif Türkiye
Ülke Müdürü Selim
Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirketin kurulduğunu, yine 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05
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