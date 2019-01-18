Son Dakika Haberleri: 16 saatte bir şirket iflas etti 4 dakikada bir yönetici değişti

16 saatte bir şirket iflas etti 4 dakikada bir yönetici değişti

20 dakika önce

Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirketin kurulduğunu, yine 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi.

16 saatte bir şirket iflas etti 4 dakikada bir yönetici değişti, System.String[]
Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirketin kurulduğunu, yine 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 

Selim, Türkiye, Ekonomi
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