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16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor - Son Dakika

16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor

10.02.2022 10:19

16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor Antalya-Konya karayolu kar sebebiyle 16 saattir kapalı.

16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor

Antalya- Konya karayolu kar sebebiyle 16 saattir kapalı.

Tipinin etkili olduğu bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede araç bırakılmıyor

Araçların dinlenme tesislerinde bekleyişleri sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu dün saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Sürücülerin ve yolcuların dinlenme tesislerinde bekleyişleri sürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağında araçları trafiğe salmayarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında ise yüzlerce araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü. Alacabel'de yaklaşık bir kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeni ile karayolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor. Ekiplerin tuzlama ve yol kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yer yer kar kalınlığı 50 santim ile bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise yer yer bir metreyi aştı. Sürücüler ve yolcular dünden buyana yönlendirildikleri dinlenme tesislerinde beklerken bazı araçlar ise geri döndü.

16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor
16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 saattir kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor - Son Dakika


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