16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları yapıldı - Son Dakika

16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları yapıldı

6 saat önce

YENEP gönüllü mentorluk protokolü kapsamında 16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları Şehri Şekillendir temasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Zafer Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda yapıldı.

16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları yapıldı, System.String[]

YENEP gönüllü mentorluk protokolü kapsamında 16. Sezon FIRST LEGO League Afyonkarahisar Turnuva'ları Şehri Şekillendir temasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Zafer Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda yapıldı.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, öğrenciler, Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesi illeri Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak ile Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Erzurum'dan çok sayıda öğrenci katıldı.


"Kendinizi iyi yetiştirirseniz lider ülke oluruz"


Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Gelecek ve umut bilimdedir. Artık devletlerin, milletlerin gücü bilimde elde ettiği başarı ile ölçülüyor. Bugün gelişmiş ülkeler bilimde önde olan ülkelerdir. Biz bilimi geleceğin kurgusu olarak algıladığımız müddetçe gelişmiş ülke olacağız. Bu ülke 100 yıl önceki sanayi devrimini kaybetti ve neredeyse 100 yıl sonra bu devrime ulaşabildi. Bilim çağı dediğimiz bu dönemde sizler iyi emek harcarsanız, kendinizi iyi şekilde yetiştirirseniz bu ülke bir yüzyılı daha kaybetmez, tam tersine bu yüzyılın lideri konumuna gelir. Yakın zamanda savaşların ne şekilde olduğunu gördük. Bizim içimizden çıkan bilim adamlarının yaptığı İHA'lar ve SİHA'lar ile Türkiye adından bahsettirdi. İnşallah sizlerde bilimin değişik alanlarında yapacağınız buluşlarla önümüzdeki süreçte Türkiye'de ve dünyada söz edilen kişilerden olacaksınız. Bu katkılarınızla da ülkemize ve insanlığa büyük fayda sağlamış olacaksınız. Bu organizasyonu sağlayan ve emeği geçen henrkesi kutluyorum" dedi.


Geleneksel danslarının ve renkli görüntülerin yer aldığı turnuvalarda Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri takımların projelerini inceleyerek tebrik etti. Jüri toplantıları sonunda Şampiyonluk, Araştırma, Yenilikçi Çözüm, Sunum, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, Duyarlı Profesyonellik, Strateji ve Yenilikçilik, Mekanik Tasarım, Programlama, Robot Performans Birincilik, Yükselen Yıldız, Aslan Koç ödülleri sahiplerini buldu. İlk gün toplamda 4 takım 14-15 Mart 2020 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Erzurum, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:33 Kaynak: İHA
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