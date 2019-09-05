Son Dakika Haberleri: 16. Soma Karaelmas Kültür Sanat Festivali
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16. Soma Karaelmas Kültür Sanat Festivali

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali 13-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

16. Soma Karaelmas Kültür Sanat Festivali, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali 13-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Soma Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 Eylül Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlerinin festival kapsamında yapılacağı belirtildi.

7 gün sürecek olan 16. Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali programı kapsamında Cem Belevi, Erkan Arar, Tuğba Yurt ve Murat Belet gibi sanatçıların sahne alacağı, toplu sünnet töreni, Kick Box turnuvası, Kurtuluş Günü Fener Alayı ve çeşitli kültür sanat etkinlerinin sunulacağı duyuruldu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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