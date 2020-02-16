16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Maç Saati
02:00 Maç Sonu
02:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 Maç Saati
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
09:15 Dünden Bugüne
09:45 Maç Sonu
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:45 Süper Lig'in Gol Kralları
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:45 Devre Arası
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor
16:45 Devre Arası
17:00 Trabzonspor - DG Sivasspor
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya
19:45 Devre Arası
20:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Saati