16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

9 dakika önce

16 Şubat 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Maç Saati

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Maç Saati

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

09:15 Dünden Bugüne

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:45 Süper Lig'in Gol Kralları

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:45 Devre Arası

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor

16:45 Devre Arası

17:00 Trabzonspor - DG Sivasspor

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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