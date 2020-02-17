16 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 16 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika

16 Şubat 2020 Haberleri

52 dakika önce

16 Şubat 2020 Manşet Haberleri.

16 Şubat 2020 Haberleri, System.String[]

Galatasaray, Malatyaspor, Telabyad, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi
Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Tartışmasız şu an favori Trabzonspor Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]